CdS - Avanti tutta con Sinisterra per sostituire Insigne: già contattato il Feyenoord, le ultime

Luis Sinisterra, colombiano di anni 22 di proprietà del Feyenoord, è uno dei principali obiettivi estivi per l'attacco, il nome giusto per la società per sostituire Insigne. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il direttore sportivo Giuntoli ha compiuto il primo passo, si è informato e il Feyenoord ha scoperto subito le carte: Sinisterra sarà ceduto in estate, il prezzo sfiora i quindici milioni. Il club olandese ha ricevuto proposte dall’Inghilterra (Arsenal), dalla Spagna (Atletico Madrid) e dalla Germania (Bayer Leverkusen). Non ha preso impegni, almeno finora. Dialoghi, semplici confronti, nessuna promessa. Il Napoli è entrato in scena, sta cercando l’erede di Lorenzo Insigne".