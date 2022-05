CdS - Basta essere sé stessi per battere il Torino: il Napoli sfonda il muro dei 40 punti in trasferta

Basta un gol di Fabian Ruiz al Napoli per sbarazzarsi del Torino e blindare il terzo posto, portandosi a +4 sulla Juventus

Basta un gol di Fabian Ruiz al Napoli per sbarazzarsi del Torino e blindare il terzo posto, portandosi a +4 sulla Juventus. Un Napoli di palleggio, caparbio nel cercare i tre punti dopo diverse palle gol sprecate, promosso a pieni voti per la prestazione dell'Olimpico Grande Torino. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport:

"In un finale in cui i sentimenti hanno comunque un ruolo principale e in un pomeriggio in cui non è semplice scovare motivazioni, il Napoli esibisce perfettamente se stesso: la dodicesima vittoria in trasferta (e i quaranta punti), ribadisce la leggerezza d’una squadra che ha cominciato ad «esorcizzare» il dolore per lo scudetto buttato via e sottolinea quella natura «trasgressiva» che le ha fatto compagnia in nove mesi".