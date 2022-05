Cds - C'è anche Belotti nella lista: è il piano-B di Giuntoli se parte Osimhen

Non solo Scamacca, Haller o Terrier, c'è anche Andrea Belotti per l'eventuale dopo-Osimhen.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Scamacca, Haller o Terrier, c'è anche Andrea Belotti per l'eventuale dopo-Osimhen. Se per il nigeriano dovesse scatenarsi davvero un’asta, il Napoli potrebbe guardare anche a un sostituto esperto, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il piano-B si chiama Andrea Belotti: "Nel pieno della maturità, una carriera granata da 113 gol con lode, una fisicità rassicurante, una conoscenza internazionale, un background che basta e avanza. E poi, è un parametro zero, dimensione che finisce per ingolosire. Dipenderà tutto da Osimhen o dal Manchester United o dall’Arsenal o dal Newcastle o da quei centodieci milioni di euro che in realtà rappresentano il passepartout per accomodarsi ad un tavolo e parlarne: ma intanto, e rientra nell’ordine naturale delle storielle del calcio, il Napoli è costretto a prepararsi una serie di opzioni, da lasciar collimare con la propria filosofia.