CdS - C'è l'accordo sull'ingaggio per Deulofeu, ma priorità del Napoli ora è un'altra

Il Napoli ha l'accordo con Gerard Deulofeu sull'ingaggio, mancano gli ultimi dettagli e soprattutto qualche cessione per definire l'operazione. Così scrive sull'argomento l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“C’è già l’intesa sull’ingaggio, con l’Udinese i contatti sono costanti, De Laurentiis e Pozzo sono colleghi d’affari e Deulofeu potrebbe essere il prossimo. Il Napoli è fermo all’ultima offerta, 18 milioni, l’Udinese ne chiede qualcuno in più, siamo già nella fase della diplomazia e del buon senso, non sarà troppo complicato stringersi la mano. Ma non basta. Il Napoli ha una priorità; cedere per poi riacquistare. Per questo, oltre all’intesa con l’Udinese, si lavora alle uscite”.