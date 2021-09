Cds - "C'è un Sud che non tiferà mai Juve", Spalletti già eroe per i napoletani

La chiamano la madre di tutte le partite, e dev’esserci almeno un motivo, scrive il Corriere dello Sport sottolineando gli interventi in conferenza stampa di Luciano Spalletti sull'importanza della sfida ma anche del tifo identitario della città per "strategie tattiche e di pensiero, tra le pieghe d’una serata a modo suo vibrante, Luciano Spalletti infila se stesso, questo nuovo vissuto del quale s’è impregnato e che ormai gli appartiene e lo trasforma nel cantore d’un popolo che ha già un suo eroe", scrive il quotidiano in merito alle parole di Spalletti: "Chi ha sognato il pallone come me sin da bambino, ha pure sognato queste grandi sfide, il gusto della rivalità. Per motivi storici e sociali ci è chiaro che i tifosi della Juventus sono in larga maggioranza del Sud; ma c’è anche un Sud che non tiferà mai Juventus e questo Sud sta a Napoli. Per questo Sud essere napoletani e tifare Napoli è l’unica cosa che conta». In quel pallone che contiene