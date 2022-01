Cds - Caos Salernitana, niente allenamento e derby sul filo: altri elementi con sintomi

Ieri la Salernitana non s'è allenata in campo, ma solo in palestra ed i positivi sono scesi a otto: uno in più rispetto a ieri, ma con due calciatori negativizzati, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che però i negativi per tornare formalmente a disposizione dovranno sottoporsi a controlli medici, che accerteranno l’idoneità sportiva. Stamani - si legge - nuovo monitoraggio e tampone di controllo anche per altri due giocatori positivi, in isolamento da una settimana, ma ci sarebbe qualcuno altro che ha sintomi sospetti ed entro oggi l’Asl Salerno dovrà comunicare il numero dei positivi alla Lega.