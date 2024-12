CdS - Che pazienza! Il Napoli non perde la testa e ha una reazione feroce

vedi letture

Il Napoli è tornato, risponde all'Atalanta e mantiene il secondo posto a -2 in attesa di Inter e Fiorentina: dopo le due sconfitte con la Lazio, e dopo un mezzo incubo scatenato dall'1-0 del primo tempo, la squadra di Conte travolge l'Udinese in 49 minuti di una ripresa giocata da grande. La capacità di non perdere la testa, una reazione feroce e soprattutto varianti offensive nel nome di un calcio verticale che produce due gol: di Lukaku e Anguissa, in fuga per la vittoria dopo quasi un minuto di possesso ininterrotto.

In mezzo lo show di Neres, alla seconda da titolare: un uomo volante che a sinistra fa il vuoto mostrando superiorità tecnica e di passo. E fame: l'autogol di Giannetti è una sua invenzione. Il brasiliano doveva aumentare il potenziale offensivo di una squadra che non segnava più d'un gol da fine ottobre e ci è riuscito. Sarà sempre più difficile tenerlo fuori. A scriverlo è il Corriere dello Sport.