Cds - Cheddira sarà del Napoli! Resterà a Bari fino a giugno, i dettagli

Non solo Gollini, che è molto vicino: con il Bari, altro club della famiglia De Laurentiis, sarà perfezionato l'acquisto di Cheddira. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il 24enne attaccante della Nazionale marocchina che ha sfilato anche al Mondiale, nonché capocannoniere della Serie B con 12 gol in 14 partite, concluderà il campionato in Puglia.