CdS - Chiarimento Gattuso-squadra: prima l'ammissione di colpe e poi il gesto significativo

In casa Napoli sembra essere tornato il sereno dopo un forte momento di tensione seguito alla partita contro il Milan. Tra Gattuso e la squadra il confronto è stato sincero, dopo lo sfogo del tecnico anche attraverso i mezzi di comunicazione. E cosi la squadra ha parlato - come riporta l'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport - mettendo sul piatto le proprie responsabilità. La dialettica di tre giocatori in particolare - si legge - ha provato a costruire un ponte con Gattuso, ammettendo con sincerità gli errori commessi durante l'ultima partita.

Ed ecco, allora, che si torna a sorridere tutti insieme, guardando avanti verso una stagione molto lunga. E cosi dopo l'allenamento - si legge - gruppo e tecnico hanno pranzato insieme, in un clima ristabilito e con due entità che si sono ritrovate sulla stessa lunghezza d'onda.