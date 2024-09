CdS - Conte e le voci sul cambio modulo: prove di 4-3-3 coi nuovi acquisti

Antonio Conte e le voci di un possibile cambio modulo contro la Juventus. Sull'assetto tattico del Napoli a Torino, scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Da oggi, insomma, partirà la preparazione della seconda trasferta consecutiva. Una giornata piena di significati considerando il livello del test e i tanti incroci con il passato di Conte, del ds Manna e del dt bianconero Giuntoli.

Per non parlare della rivalità sportiva tra i due popoli. Insomma, sarà un sabato italiano di calcio tutto da vivere. E tatticamente ancora da decifrare: Conte ha lavorato per l’intera estate sul 3-4-2-1, un sistema che comincia a dare i primi frutti sia in termini di risultati sia in termini di gioco e trame, ma contestualmente ha iniziato a provare con maggiore frequenza il 4-3-3 dopo l’arrivo di McTominay e Gilmour."