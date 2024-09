CdS - Conte lavora al perfezionamento di un nuovo modulo per inserire McTominay

Questa è la prima settimana, quasi piena, visto che si gioca sabato, che Antonio Conte può avere tutti i giocatori a disposizione.

Senza coppe si perfeziona il modulo 4-3-3. Così titola un articolo del Corriere dello Sport dedicato al lavoro che Antonio Conte svolgerà in questi giorni verso la sfida alla Juventus: "Niente coppe europee e allora ieri il Napoli ha svolto una doppia seduta al rientro dopo il lunedì di riposo e per tenersi caldi in vista della partita di sabato a Torino contro la Juve. Questa è la prima settimana, quasi piena, visto che si gioca sabato, che Antonio Conte può avere tutti i giocatori a disposizione.

Non era stato così nei giorni che hanno preceduto la sfida con il Cagliari, visto che i nazionali sono arrivati alla spicciolata e l’ultimo a ripresentarsi a Castel Volturno era stato Anguissa, rientrato dall’Uganda soltanto giovedì scorso, a tre giorni dalla trasferta in Sardegna. L’allenatore potrà sperimentare meglio quel 4-3-3 che già aveva cominciato a provare con maggiore insistenza dopo l’arrivo di McTominay: lo scozzese, così come il connazionale Gilmour, ha debuttato nell’ultima di campionato, giocando 16’ all’Unipol Domus. Ha ancora bisogno di tempo per integrarsi".