Cds - Crepe ADL-Mazzarri: una brutta sconfitta può aprire riflessioni sull'esonero

Il Napoli è soffocato dai guai e per non farsi mancare niente è reduce da una controrivoluzione tecnica, la difesa a tre, a cui Mazzarri s’è votato, consapevole di potersi ritrovare all’Olimpico dinnanzi ad un bivio pericoloso. Secondo quanto scrive quest'oggi il Corriere dello Sport la posizione di Mazzarri è tutt'altro che solita:

"Il suo secondo mandato, attraversato tra difficoltà oggettive e scelte soggettive, ha generato in De Laurentiis crepe che stanno lì e che un’eventuale sconfitta - dipende dal modo, dalla natura - finirebbero per dilatare, per aprire una crisi o per ispirare riflessioni assai intimistiche. Il destino di un allenatore, e il principio vale anche a Napoli, è collegato rigorosamente ai risultati: la Champions a portata di mano è un salvacondotto indispensabile per starsene comodamente in panchina".