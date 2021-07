CdS - Demme verso l'operazione: il motivo della sua scelta

Dopo l'infortunio contro la Pro Vercelli per Diego Demme è tempo di scelte. Il centrocampista tedesco potrebbe decidere di operarsi per ridurre i tempi di recupero che oggi sono assai variabili e comunque partono da almeno due mesi. Riflessioni in corso per il centrocampista tedesco che potrebbe decidere di comunicare stesso oggi la sua volontà di essere operato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.