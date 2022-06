CdS - Deulofeu in stand-by: trattativa si è fermata per un motivo

Dries Mertens è (ancora) ufficialmente del Napoli e dunque nulla si muove in chiave entrate

Dries Mertens è (ancora) ufficialmente del Napoli e dunque nulla si muove in chiave entrate. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che la vicenda relativa a Deulofeu, finita in ghiaccio da qualche giorno, è lo specchio della tattica attendista che il club ha intrapreso fedele alle logiche direttive di fine campionato: si compra quando si vende. Dunque si aspettano prima le uscite - Ounas, Politano, Mertens - e poi si procederà ai prossimi colpi come Deulofeu.