CdS - Di Lorenzo non dovrà essere operato, ma rischia di saltare cinque partite

Giovanni Di Lorenzo non dovrà essere operato al ginocchio destro

Giovanni Di Lorenzo non dovrà essere operato al ginocchio destro. La diagnosi stilata domenica dallo staff medico della Nazionale, a ventiquattro ore dal problema rimediato nel corso della partita con l'Udinese, è stata confermata dopo la visita specialistica andata in scena ieri a Roma, a Villa Stuart: distorsione di secondo grado da trattare in maniera conservativa con terapie e un lavoro specifico. Anche il professor Mariani, insomma, ha scongiurato il rischio dell'intervento e dunque la chiusura anticipata della stagione, dopo che Di Lorenzo è stato già costretto a rinunciare al playoff mondiale con l'Italia. Tempi di recupero: tra i 30 e i 45 giorni. E ciò significa che Giovanni salterà di certo le partite con l'Atalanta, la Fiorentina e la Roma, ed è a rischio con l'Empoli e il Sassuolo. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.