Cds difende Spalletti: "Arrivò tra le macerie di una catastrofe, Champions non è normalità!"

Dove prima c’era un sogno, adesso s’avverte (quasi) un incubo, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport che ricorda l'inizio del lavoro del tecnico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dove prima c’era un sogno, adesso s’avverte (quasi) un incubo, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport che però ricorda in che clima Spalletti è subentrato alla guida del Napoli: "Eppure, appena un anno fa, tra le macerie, s’avvertiva altro, il senso del disagio, d’una catastrofe calcistica capace di radere ogni emozione. In quindici giorni, o semmai in quattrocento secondi e passa, la possibilità di qualificarsi in Champions, dopo due stagioni vissute alla periferia di questo universo dorato, s’è trasformata in una normalità che adesso raccontano probabilmente gli occhi di Luciano Spalletti. Gli allenatori sono uomini soli, abbandonati ad un destino mai seriamente decodificabile, c’è una sottile frontiera a separare con onestà intellettuale un successo da un presunto «capitombolo»: e Spalletti se n’era accorto in epoca non sospetta, proprio prima che iniziasse Napoli-Fiorentina. «Non vorrei che qualcuno possa pensare, nel caso non riuscissimo a vincere il campionato, che si parlasse di fallimento»".