CdS distrugge Gattuso: "Suicidio tattico, Granada demolisce il suo piano autolesinista"

Un Granada graziato dal suicido tattico che Gattuso costruisce in 45' letali. Questo l'attacco del Corriere dello Sport al tecnico del Napoli all'indomani dell'eliminazione in Europa League subita dalla modesta squadra spagnola: "Quel calcio contro natura che al Napoli non appartiene, è racchiuso nella difesa a tre e sistema la pietra tombale su una qualificazione che, quando finisce l’avventura, diventa un’ossessione”.

L'accusa si sostanzia nella scelta di puntare sulla difesa a tre e schierare Elmas terzino: “Il piano emergenziale strutturato da Gattuso con quel 3-4-1-2 ai margini dell’autolesionismo viene demolito dal Granada con lucido cinismo, andando ad attaccare la difesa insolita che nasce chissà come e chissà perché essendoci in panchina due esterni bassi di nascita come Mario Rui e Ghoulam: il lato più debole è a sinistra, dove Elmas è costretto a inventarsi una vita che non gli appartiene”.