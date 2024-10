CdS - Dominio nei dati, ma che fatica far gol! Il Napoli non perde la testa: si chiama maturità

vedi letture

"Scappanapoli". E' questo il titolo che utilizza il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna per sintetizzare il momento del Napoli, che grazie al successo contro il Lecce si porta a +5 sull'Inter, in attesa del Derby d'Italia di oggi. La vittoria di ieri è una vittoria di maturità, meritata per quelli che sono i dati, ma anche di fatica. Lo scrive il quotidiano nel suo commento:

"Dopo una specie di maratona di New York, sudore e fatica. Quarta vittoria consecutiva con il Lecce come non accade v a da gennaio 2023, la quinta su cinque al Maradona e sesto clean sheet, ma la sofferenza è tangibile per oltre un'ora nonostante il dominio e il gol che spacca la partita arriva nella ripresa, un minuto dopo i cambi, da calcio piazzato: questa volta al 28' sugli sviluppi di un angolo a firma Di Lorenzo, a segno già nel primo tempo ma cancellato dal Var. I compagni gli devono cena e caffè: a dispetto del 65% di possesso, di 24 tiri a 11, 16 angoli a 5 e di un rigore netto non concesso, il Napoli ha sprecato le rare occasioni nitide con Lukaku (due) e Raspadori, conservando però il merito di non perdere la testa. Mai: si chiama maturità".