CdS - Dopo Kim, il Napoli guarda ancora in Turchia: da Da Silva a Guler, tutti i nomi in lista

Pista turca per il Napoli. Gli azzurri stanno già pensando al prossimo mercato che potrebbe avere come centro il Fenerbahce. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero tre i giocatori monitorati nella formazione gialloblu: il centrocampista Miguel Crespo Da Silva e i fantasisti Ferdi Kadioglu e Arda Guler. Ecco come ne scrive il quotidiano:

"Miguel Crespo Da Silva, 26enne playmaker portoghese di stazza non indifferente, dagli ottimi piedi, che potrebbe fare le veci di Lobotka, avendo qualche caratteristica in comune con l’ormai imprescindibile slovacco, peraltro difficoltoso da duplicare (l’accostamento con Demme sembra essere parziale e sfruttabile solo in determinati frangenti).