Cds - Dopo Mou, ADL non si accontenta di un giovane: ha pensato anche ad Allegri

Panchine ed effetto Mou, titola il Corriere dello Sport proponendo un approfondimento di Ivan Zazzaroni sulle panchine di Serie A. Si parte da Conte che potrebbe non accettare un'Inter in edizione economy per tagliare i costi mentre la possibilità che Allegri dopo due anni fermo possa andare all’estero è concreta. Anche Sarri, che sembrava destinato alla Roma, si sta guardando attorno alla ricerca di un progetto. E come lui Spalletti, considerato uno dei più preparati d’Europa sul piano tattico

Si passa a Simone Inzaghi, sul quale c’è proprio il Leicester e la cui firma sul rinnovo con la Lazio rischia di battere ogni record di attesa. E "se Friedkin ha conquistato Mou - pensa De Laurentiis - perché dovrei accontentarmi di un giovane di belle speranze? (e infatti i primi pensieri li aveva avuti per Benitez-2 , Allegri, Sarri e Spalletti). Andrea Agnelli, infine , sarebbe - sì - voglioso di sostituire Pirlo, ma con chi? Gli suggeriscono con insistenza Allegri, ma una marcia indietro cosí clamorosa avrebbe potuto farla soltanto l’Avvocato, accompagnandola con una battuta delle sue. Andrea no, per Andrea conta la Famiglia, e Pirlo è di famiglia".