CdS - Doppio rientro contro il Barcellona: Spalletti ritrova gli esterni

È durata poco l'abbondanza in ogni reparto per il Napoli, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Di nuovo tanti infortuni ma contro il Barcellona dovrebbero essere due i rientri: "Attraversato il periodo critico, col rientro di Koulibaly e Anguissa e degli ultimi infortunati, sembra di rivivere l'incubo di gennaio, eppure sono passate appena poche settimane e il peggio sembrava ormai alle spalle. I primi a tornare dovrebbero essere Insigne e Politano, Spalletti si augura di ritrovarli giovedì e le sensazioni sono positive, c'è ottimismo per riaverli a disposizione".