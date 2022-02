CdS - Dubbio Osimhen: aumentano chance di esserci, altrimenti pronto Mertens

Victor Osimhen non si è allenato, ma è partito regolarmente con la squadra per Barcellona. La domanda è la seguente: sarà in campo contro il Barcellona? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Però quel 50% di possibilità del mattino d’un mercoledì amaro, un equilibrismo cui bisogna aggrapparsi, al Camp Nou, ed è bastato vederlo dall’altro, si è già trasformato in un 55%: è un atto di fede, e anche di coraggio, crederci. Altrimenti, toccherà a Mertens, il piccolo principe, in realtà il re del gol, che non indietreggerebbe mai al cospetto d’un Museo nel quale ci sono le tracce delle leggende".