CdS e la svolta per Emerson Palmieri: "Possibile procedere al prestito in stile Bakayoko"

"Sapere dell'interesse del Napoli fa piacere, è un grande club. Sono ancora più contento, anche perché ho giocato poco la stagione scorsa con il Chelsea”. Così ha parlato nella giornata di lunedì Emerson Palmieri, che secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbe diventare obiettivo concreto per la corsia sinistra in virtù del fatto che il Chelsea ha attivato l'opzione di rinnovo fino al 2023 e può dunque pensare di cedere il calciatore in prestito.

“Il Chelsea ha esercitato il diritto sul rinnovo e a questo punto, non avendo grande spazio con Tuchel, è possibile eventualmente procedere con un prestito, l’opzione che ingolosisce Giuntoli e che De Laurentiis è riuscito ad ottenere già un anno fa per Bakayoko” scrive il quotidiano.