CdS ed il retroscena su Mazzarri: ha preso una scelta quando l'ha chiamato ADL

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri ed una chiamata da parte del Napoli che sta tirando fuori un nuovo lato del carattere del tecnico toscano. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È arrivato il momento di starsene un po’ assieme a se stesso, riattraversare il proprio passato e decidere cosa farne di questa nottata inaspettata, spuntata così dalle tenebre dell’anima. "Io non mi pongo limiti".

"Le vite cambiano, insospettabilmente, e nel momento in cui Aurelio De Laurentiis gli telefonò, rigirandosi tra le mani il cellulare, Walter Mazzarri aveva già scelto di calarsi in una dimensione insolita, esibire la propria umiltà e portarsela addosso, da Bergamo al Bernabeu, dall’Inter alla Juventus: "Noi cercheremo di giocarla come faceva il Napoli di Spalletti in passato, provando ad essere sempre autorevoli per regalare quel calcio che ha incantato. Sabato, con l’Atalanta, nel primo tempo ho visto cose che me l’hanno ricordato, ma abbiamo il dovere di crescere, di migliorarci e dunque di proporre: sfidiamo una grande, uno dei club più importanti dell’Universo, e dunque...".