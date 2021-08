CdS - Emerson e Tsimikas non si sbloccano, resta (forse) un solo nome per il terzino

Tiene banco la questione terzino sinistro in casa Napoli, con Spalletti che attende un rinforzo per quella posizione del campo. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Il Chelsea non ha nessuna intenzione di liberare Emerson, nonostante il contratto in scadenza nel 2022, e il Liverpool ha evitato per il momento di argomentare su Tsimikas che piace tantissimo a Giuntoli.

In quella terra di mezzo – aspettiamo, vediamo – è rimasto pure Reinildo Mandava, il nome della prima ora. Giuntoli ha incontrato il suo manager lo scorso maggio, è forte della volontà del calciatore, anche del particolare tutt’altro che irrilevante di avere un accordo che lo libererà tra dieci mesi. Eppure non basta”.