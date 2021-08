CdS - Emerson sempre più difficile: spuntano due alternative concrete, le ultime

Cercasi terzino sinistro per il Napoli. Emerson Palmieri resta il preferito ma non il favorito, c'è distanza col Chelsea e a questo punto si aspetterà (almeno) la prossima settimana per capire se qualcosa potrà cambiare. Intanto, scrive il Corriere dello Sport, spuntano le alternative: Estupiñán del Villarreal è l'ultima ipotesi (in prestito) possibile solo se il West Ham dovesse ripensarci. In lista resiste il nome di Hincapié del Talleres, Bayer Leverkusen permettendo.