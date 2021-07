Cds - Fabian il sacrificabile, dubbio KK mentre Insigne non è in vendita

C'è grande attenzione sul mercato per Fabian e Koulibaly, considerando che Lorenzo Insigne non è in vendita ma - scrive il Corriere dello Sport - più che altro al centro di una trattativa per il rinnovo che entrerà nel vivo dopo l'Europeo. E se Fabian tutto sommato è considerato dal club un sacrificio poco doloroso - si legge - Kalidou come il capitano potrebbe essere un pilastro della squadra di Spalletti e del gruppo che il nuovo allenatore comincerà ad assemblare dal ritiro di Dimaro. Tutto dipenderà dal mercato, eppure le idee ci sono e vanno nella direzione di ripartire da Meret a Manolas, passando per Di Lorenzo, Zielinski, Osimhen, Mertens, Lozano, un nuovo mancino, un nuovo centrale difensivo e un nuovo centrocampista fisico.