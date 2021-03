CdS - Fabian nel mirino delle big europee: tre club non smettono di seguirlo

Fabian Ruiz è uno dei gioielli del Napoli col rinnovo di contratto che ancora manca. Il suo, quello attuale, scade nel 2023. Non c'è ancora accordo per il rinnovo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che diversi club europei continuano a pensare a lui, tra questi Real Madrid, Manchester City e Barcellona, ma lui ora è concentrato solo sul Napoli e sul finale di questa stagione. In estate, poi, si potrà - nel caso - parlare del suo futuro.