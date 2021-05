CdS - Fabian tentato dal mercato: assalto di Psg e Atletico e ADL fissa il prezzo

Grande finale di stagione per Fabian Ruiz. Lo spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023, non ha ancora rinnovato il suo contratto. Le lusinghe del mercato, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbero fare breccia. Il Paris Saint-Germain lo vuole più di tutti e piace anche all'Atletico Madrid, ma il Napoli lo valuta 60 milioni. Valutazione dettata dalla sua giovane età e da qualità che in questi anni non sono passate inosservate.