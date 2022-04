CdS - Fissato il prezzo di Osimhen: questa la richiesta di ADL alle big inglesi

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza la situazione dell'attaccante nigeriano

Il Napoli fissa il prezzo per Victor Osimhen: serviranno 110 milioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza la situazione dell'attaccante nigeriano: "Tutto (o quasi) gira intorno a Osimhen. L'uomo del crack, l'uomo che De Laurentiis valuta oltre 100 milioni di euro: 110, per la precisione, ma poi si sa come vanno certe cose. La storia da copertina dell'estate azzurra, comunque, dipende dalla serietà, dalla concretezza delle proposte che arriveranno su carta intestata proprio come quella da 100 milioni che il Newcastle recapitò a gennaio.

Mercoledì il presidente, il ds Giuntoli, Victor e il suo manager Roberto Calenda si sono chiusi negli uffici del centro sportivo di Castel Volturno e hanno chiacchierato per mezzo pomeriggio; però mica del più e del meno: il Manchester United ha deciso di muoversi, di piazzarsi davanti a tutti, e sebbene il fascino dei Red Devils sia irresistibile per quel diavolo di Osi tutto fuoco, fiamme e corse a mille all'ora, il Napoli non ha intenzione di fare sconti".