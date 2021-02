CdS - Formazione fatta per Bergamo, solo due dubbi: in attacco soluzione a sorpresa

Sono chiare le idee di Gattuso in vista della partita contro l'Atalanta, anche perché l'emergenza costringerà l'allenatore a scelte obbligate. In porta, ad esempio, ci sarà Meret, quindi Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui, in mediana Bakayoko per Lobotka con Fabian e Zielinski, in attacco Insigne, Osimhen e uno tra Politano (che sta recuperando) ed Elmas, una soluzione a sorpresa per tamponare l'emergenza. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'altro dubbio di Rino è Koulibaly, che sta bene e, magari, potrebbe rientrare subito da titolare.