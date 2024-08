Cds frena su Gilmour: "Non è cambiato nulla, non è fatta. Il Brighton non lo libera ancora"

Non è ancora fatta per Gilmour secondo il Corriere dello Sport. Il Brighton, infatti, non lascerà andare Gilmour fino a quando non avrà chiuso l’acquisto di Matt O’Riley con il Celtic, il suo sostituto. Certo, c’è un accordo di massima per la cessione a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 17 e i 18 milioni di euro tra base fissa e bonus, ma l’operazione è ancora sospesa, in attesa.

Gilmour aveva già dato il placet al trasferimento ed era anche molto stuzzicato dall’ipotesi di lavorare a stretto contatto con Antonio Conte a 23 anni dopo averlo ammirato da lontano a Cobham tra il 2017 e il 2018, da giovanotto del vivaio dei Blues, ma più passa il tempo e più ovviamente cresce la fibrillazione.