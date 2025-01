CdS - Garnacho vuole Napoli, l'accordo procede spedito! Fissata deadline: i dettagli

In primo piano

Oggi alle 08:19

Si apre una settimana decisiva per il futuro del Napoli in questa sessione di mercato invernale. Archiviata la trasferta contro l’Atalanta a Bergamo e in attesa della conclusione della 21ª giornata di Serie A, con l'Inter impegnata a San Siro contro l’Empoli, tutte le attenzioni si spostano sulla trattativa più calda del momento: Alejandro Garnacho.

L’esterno argentino, richiesto espressamente da Conte per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Kvaratskhelia, rappresenta il nome al centro delle strategie di mercato azzurre. La situazione è ormai giunta al bivio: un verdetto definitivo arriverà entro pochi giorni, e comunque non oltre il prossimo weekend. Il club di Aurelio De Laurentiis non intende attendere ulteriormente una risposta definitiva dal Manchester United, che deve chiarire la propria posizione per consentire al Napoli di finalizzare l’operazione o virare su alternative.

Dal canto suo, Garnacho ha già espresso piena apertura al trasferimento in azzurro. Il progetto tecnico del Napoli e la possibilità di firmare un contratto quinquennale con un ingaggio più che raddoppiato, tra parte fissa e bonus, rappresentano un incentivo importante per il giocatore. Sul fronte personale, dunque, la trattativa procede senza intoppi. Ora, però, la palla passa ai club: servirà trovare un’intesa per chiudere l’affare, aggirando gli ultimi ostacoli.

Resta da capire se il Napoli riuscirà a superare questo slalom di margini e paletti in tempo utile per regalare a Conte il rinforzo tanto desiderato. I prossimi giorni saranno determinanti per scrivere la parola fine su una trattativa che tiene col fiato sospeso i tifosi partenopei.