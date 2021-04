CdS - Gattuso caccia Elmas dall'allenamento: con la Lazio non sarà convocato?

La scorsa stagione toccò ad Allan, poi a Faouzi Ghoulam e infine per due volte a Mario Rui. Stavolta è il momento di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone si aggiunge alla lista dei calciatori che Rino Gattuso ha cacciato dall'allenamento. Ieri è toccato a lui a causa di un atteggiamento poco propositivo, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Gattuso ha ravvisato un atteggiamento non esattamente propositivo e così ha deciso di allontanarlo nel bel mezzo dell’allenamento proprio come aveva già fatto con Allan nella stagione precedente e poi con Ghoulam e due volte con Mario Rui in quella attuale. Considerando i precedenti, a questo punto Elmas va ritenuto a rischio convocazione per la Lazio”.