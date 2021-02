CdS Gattuso esonerato con altro flop col Granada: i possibili sostituti nell'immediato

"Il Napoli cerca l’impresa con il Granada per rimettere in piedi i sedicesimi di Europa League, di certo non compromessi ma certamente complicati dal 2-0 incassato poco meno di una settimana fa in Spagna; o quanto meno dovrà dare l’idea di volerci provare". Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come in caso di sconfitta e di prestazione non all'altezza potrebbe arrivare l'esonero di Rino Gattuso.

"Via Gattuso subito e dentro un sostituto. Il nome più plausibile continua ad essere quello di Rafa Benitez, l‘unico ad essere andato al di là di una telefonata esplorativa con il presidente ( a differenza di Allegri per esempio). Difficilissima l'ipotesi Spalletti, mentre Sarri è un discorso per giugno" si legge sul quotidiano, che spiega come un'altra strada sarebbe quella di prendere un traghettatore alla Mazzarri, per dare una scossa emotiva alla squadra.