Cds - Greenwood, irrompe il Napoli: Lazio e Marsiglia rilanciano, le cifre

C'è un concorrente in più per Greenwood. Per il Corriere dello Sport si tratta di un nome pesante, che in realtà c'è sempre stato, ma ha preferito agire a fari spenti e restare sornione in attesa del momento giusto. Si tratta del Napoli che è tornato a fare sondaggi per l'attaccante inglese del Manchester United, anche se in questo momento è affollatissimo il reparto offensivo a disposizione di Antonio Conte.

Una rivale in più per la Lazio, oltre che per il Marsiglia, per quella che si sta trasformando a tutti gli effetti in una vera e propria asta. La Lazio ha anche migliorato l'offerta, salendo a 23mln più il 50% della futura rivendita. Al ragazzo, invece, un contratto da 3,5mln a stagione, poco meno di quanto offerto dal Marsiglia (4 netti), che ne propone 30 al club inglese, ma con il 30% sulla potenziale cessione. I contatti telefonici con De Zerbi sono costanti, ma la rivolta popolare che si è innescata ha fatto prendere tempo a Greenwood. Il giocatore inizialmente aveva chiesto di poter aspettare almeno fino a ieri, poi ha allungato ulteriormente il periodo di riflessione fino a lunedì. Ma attenzione all'inserimento del Napoli di Conte.