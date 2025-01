CdS - Ha vinto la squadra più forte: ora l'obiettivo Scudetto è reale, Inter avvisata

Un altro successo che conferma il Napoli come una seria candidata allo Scudetto. Contro la Juventus, gli uomini di Antonio Conte mettono in scena una vittoria da grande squadra, dimostrando carattere e maturità. Sotto nel primo tempo a causa del gol di Kolo Muani, al debutto in bianconero, i partenopei ribaltano la situazione nella ripresa grazie alle reti di Anguissa e Lukaku (su rigore). Una prova di forza che vale la settima vittoria consecutiva, consolidando un cammino straordinario. Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport:

"Ha vinto la squadra più forte. Giocando, reagendo, soffrendo e gestendo da squadra. Una grande: è il Napoli. È la prima in classifica, ora a +16 su una Juventus che ieri ha perso anche l'unico fregio di una stagione per il momento da dimenticare: l'imbattibilità in campionato. Non perdeva dal 30 marzo 2024 con la Lazio: 301 giorni e 30 partite. Thiago Motta è davvero in difficoltà (16 punti meno dell'anno scorso).

Conte non lo ha soltanto battuto per primo in rimonta (2-1), ma gli ha anche ricordato che non basta un solo tempo ben interpretato: per arrivare in fondo bisogna lottare, pressare e attaccare esattamente come hanno fatto gli azzurri fino al minuto 95. Con una panchina sempre più corta dopo l'addio di Kvara e le assenze di Buongiorno e Olivera.

[...] Il Napoli di Conte urla e salta con i cinquantamila del Maradona: 17 vittorie, 7 di fila. Lo scudetto è un obiettivo reale e il mercato un'opportunità. Inter avvisata".