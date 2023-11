Cds - Idea Soumaré per gennaio: piaceva già in estate, ADL studia formula giusta

Il Napoli per gennaio segue Boubakary Soumaré, 24 anni, colosso nato in Francia e cresciuto nel Psg che ha giocato anche con Osimhen

Il Napoli per gennaio segue Boubakary Soumaré, 24 anni, colosso nato in Francia e cresciuto nel Psg che ha giocato anche con Osimhen ai tempi del Lilla. In questo momento la sua casa è la Liga, il Siviglia: è arrivato d’estate con la formula del prestito e il suo cartellino è di proprietà del Leicester.

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Soumaré piace, e molto, già dall’estate. Era considerato un profilo decisamente interessante, se non addirittura perfetto per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Ndombele.