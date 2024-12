Cds - Ieri Conte ha provato il tridente dei sogni, ma se Politano recupera resta fuori Kvara

Neres e Kvara in campo insieme. Una cosa che in partita, una di quelle vere, è accaduta appena tre volte, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando che è successo solo per 37 minuti complessivi e mai dall’inizio (nei finali delle sfide con il Bologna, il Parma e la Lazio). Ieri però Politano è stato costretto a una giornata di assoluto riposo a causa dell'influenza e Conte li ha provati insieme: Neres a destra e Kvara a sinistra, disegnando uno scenario stuzzicante e una grande novità mai varata dal primo minuto.

Non è detto che accadrà sicuramente domani con il Venezia al Maradona, precisa il quotidiano, ma è chiaro che l’influenza ha complicato i piani della vigilia di Politano. Oggi, comunque, le sue condizioni saranno valutate in occasione della rifinitura e poi Conte farà le sue scelte. E' chiaro che con Neres in campo dall’inizio, il Napoli ha segnato tre gol a l l’Udinese e due al Genoa e dal Milan non realizzava più d’una rete. Un impatto notevole e l’ipotesi concreta di partire al posto di Kvara anche con il Venezia. Al netto dell’influenza di Politano.