Cds - Il Napoli di ADL è un modello per la Roma: giovane, imbattuto e con stipendi bassi

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio e Dan sono legati da stima reciproca oltre che dal calcio, dal cinema e dal sole della California, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in riferimento alle due proprietà di Napoli e Roma: "Il filo sottile che li unisce può anche essere spiegato così: mister Dan sta lavorando per riportare la Roma sul colle dei virtuosi dei bilanci proprio come ha fatto Aurelio. Il Napoli di De Laurentiis: un modello, un'ispirazione per chi alle spalle non ha multinazionali, petrodollari o il vento dell'Est a gonfiare le vele. Il club azzurro è un'azienda snella fondata su idee chiarissime e sulle intuizioni brillanti dei suoi uomini chiave: su tutti Spalletti e il ds Giuntoli, la mente e il braccio del mercato e il cacciatore di talenti che insieme con il suo staff ha scovato Kvara, Lobotka, Anguissa, Kim e gli altri giocatori che oggi sono conosciuti come quelli della rivoluzione di giugno. Un piano studiato con cura da mesi ma anche uno tsunami economico e tecnico che in un colpo solo ha prodotto: una squadra più giovane e finora vincente, imbattuta e prima sia in campionato sia nel gruppo di Champions League, nonché l'abbattimento del monte-ingaggi. Un capolavoro".



Oggi il Napoli incanta, diverte e soprattutto vince. Sorridono i tifosi e anche il presidente, capace con l'aiuto imprescindibile di Giuntoli e Spalletti di ammirare una squadra finora eccezionale in Italia e in Europa e di celebrare i due obiettivi iniziali: abbattere l'età media (un anno dopo il Napoli ha un anno in meno...) e soprattutto il monte-stipendi, asciugato drasticamente e per di più con un saldo attivo tra cessioni e acquisti. Le definizioni più gettonate del momento sono le seguenti: società modello oppure società virtuosa".