CdS - Il Napoli di Lucio tiene ‘A Cazzimma: lavoro straordinario del tecnico

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti con un lavoro straordinario ha integrato i nuovi e ha dato alla squadra grande compattezza. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola con un emblematico 'Il Napoli di Luciano tiene 'a cazzimma'.

Dopo la vittoria con il Milan a San Siro, il Napoli è primo in campionato insieme con l’Atalanta: 17 punti in 7 partite, imbattuto, con il miglior attacco (15 gol) e la seconda difesa (5 subiti). E ancora: il Napoli è primo anche in Champions a punteggio pieno: 6 punti in 2 partite, con il miglior attacco (7), dimostrando che non è Osimhen-dipendente, e la miglior difesa (1).

E già così, in attesa del ritorno in campo dopo la sosta, si potrebbe chiudere con tanti complimenti. Bene: il fatto, però, è che dietro la sintesi dei numeri c’è un lavoro straordinario di Spalletti, della squadra e del club. Un capolavoro che qualcuno, nei giorni miracolosi della città, potrebbe anche definire un miracolo.