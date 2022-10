Cds - Il Napoli ha vinto grazie a una mossa lucida e travolgente di Spalletti

Quello del Napoli contro la Cremonese è stato l'ennesimo grande show come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

Quello del Napoli contro la Cremonese è stato l'ennesimo grande show come sottolineato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ciò che resta d’un 4-1 che vale il primato e qualsiasi legittimo sogno è la mossa lucida e travolgente con cui Luciano Spalletti esce dalla normalità in cui sembrava essere piombata quella squadra, la sua, accecante, e rende gioioso e affascinante un finale che sa di calcio-spettacolo. Al minuto 12’ d’una partita divenuta sporca per meriti altrui, a quel Napoli improvvisamente appiattitosi e un po’ disorientato, serve altro, un’idea alternativa che lo trascini nella gioiosa solitudine da capolista. E poi ci vuole altro, dopo aver tentato con il 4-2-3-1 provvisorio: per tornare al tridente, per allargare la Cremonese, per farle male, possono servire Zielinski e Lozano, c’è bisogno di un’ampiezza e di una tecnica che, fondendole, muti lo scenario".