CdS - Il Napoli spedira l'ultima '10' indossata da Maradona per il funerale in Argentina

Il mondo del calcio è scosso dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, arrivata nel pomeriggio di mercoledì. in Argentina verrà presto celebrato il funerale del Pibe de Oro, e come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli farà pervenire un cimelio storico per l'ultimo saluto.

“Unico e basta, invece, sarà per sempre Diego Armando Maradona, l’ultimo 10 della storia del Napoli. Già, quella maglia: il Napoli la spedirà in Argentina per il suo funerale. Per l’ultima partita: ben fatto, così la indosserà per sempre”.