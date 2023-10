CdS - Il Napoli vince e risparmia energie: questa mossa di Garcia ha funzionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti e un messaggio al campionato importante del Napoli, impostosi a Lecce con un netto 4-0 e soprattutto una grande prestazione al Via del Mare, convincente praticamente in tutti gli effettivi. E ha pure risparmiato le energie, sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli ha stravinto risparmiando energie, evitando un pressing costante sull’avversario e rifiatando talvolta un po’ troppo nella sua mediana, tanto da lasciare l’iniziativa al Lecce nella seconda metà del primo tempo. Ha rischiato qualcosa in più rispetto alla gara con l’Udinese, perché ha consentito agli attaccanti di D’Aversa di tenere palla sulla tre quarti e di provare a rimetterla in pari.

Ma alla lunga si è dimostrata una tattica vincente, perché ha indotto i giallorossi ad allungarsi e a scoprirsi, offrendo al contropiede azzurro l’occasione di dilagare. Il motivo di maggiore incoraggiamento è la condizione di Kvaratskhelia, tornato l’incursore e l’assistman della scorsa stagione".