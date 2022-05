CdS - Il Napoli vuole un'altra ala: spunta Bernardeschi a zero

Piace Berardi, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo

Il 30 giugno prossimo Federico Bernardeschi si libererà a parametro zero dalla Juventus, essendo in scadenza di contratto, e secondo quanto raccontato oggi in edicola dal Corriere dello Sport il Napoli - che ha l'idea di acquistato un altro esterno offensivo dopo Kvaratskhelia - ci starebbe facendo un pensierino:

"Piace Berardi, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un'opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla Juventus".