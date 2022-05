Cds - Incontro Napoli-Ospina: distanza con agenti è notevole, dietro c'è il Real

Al centro sportivo di Castel Volturno vertice di mercato al gran completo con De Laurentiis, Spalletti, il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli

© foto di www.imagephotoagency.it

Al centro sportivo di Castel Volturno vertice di mercato al gran completo con De Laurentiis, Spalletti, il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli: s'è iniziato dal colloquio con i manager di David Ospina che non ha prodotto passi avanti degni di nota: "I manager Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin sono arrivati in città e hanno anche cominciato ad affrontare con il club la questione del rinnovo. Risultato: al momento la distanza tra domanda e offerta è difficilmente colmabile e le parti hanno deciso di aggiornarsi. Il Real Madrid di Ancelotti, nel frattempo, lo aspetta. A parametro zero. Aspetta anche Meret, molto interessato: per rinnovare ha chiesto garanzie tecniche".