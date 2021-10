Cds - Insigne, ADL offre 5mln a stagione fino al 2026 ma niente bonus alla firma

Lorenzo Insigne fa tremare il Napoli, scrive il Corriere dello Sport in merito alle dichiarazioni di ieri del capitano azzurro che al Festival dello Sport di Trento, insieme con il ct Mancini direttamente dal ritiro della Nazionale, ha parlato anche del rinnovo: "Ho un contratto, anche se è in scadenza, come ho detto in questi giorni, voglio stare solo concentrato sul campo al di là delle altre situazioni. C'è il mio procuratore che ha parlato con il presidente: non è una questione facile".

CIFRE - Rispetto alla vigilia della partita di Europa League con lo Spartak Mosca, quando aveva affrontato la questione con estrema diplomazia, ieri Insigne ha chiuso la sua ennesima analisi in merito con una frase lapidaria: "Non è una questione facile". Sincero e diretto, in linea con le sensazioni emerse dal secondo e per ora ultimo incontro tra De Laurentiis e il suo manager Pisacane in cui c'è stata una prima e vera offerta di rinnovo a 5 milioni di euro per cinque stagioni, fino al 2026. Niente aumento, insomma, e niente diritti d'immagine e bonus alla firma: variabili che da svincolato fanno la differenza