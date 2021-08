Cds - Insigne, l'Inter ci proverà gli ultimi giorni o lo bloccherà a zero a gennaio

Inzaghi avrà un altro attaccante, con il testa a testa in atto tra Thuram (ad oggi favorito) e Correa, ma secondo il Corriere dello Sport l’Inter non ha abbandonato la pista che porta a Lorenzo Insigne. Se l’investimento per la nuova punta dovesse lasciare qualche milione a disposizione, allora - si legge - verrà effettuato un tentativo last-minute con il Napoli, altrimenti si attenderà qualche mese per prenderlo a parametro zero.

CIFRE - E' tutto da vedere se De Laurentiis, davanti all’eventualità di non incassare nemmeno un euro, accetterà anche una cifra ridotta. Ad oggi la valutazione è di 25mln di euro ed è stata declinata una prima offerta nerazzurra di 15mln più Sanchez. In ogni caso, vista la tensione tra le parti, l'Inter rinvierà di un anno lo sbarco alla Pinetina di Insigne, garantendogli l’ingaggio desiderato.