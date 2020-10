Cds - Insigne, Mancini il primo a chiamarlo: oggi test per valutare la convocazione

La fiducia del post-partita e le risposte positive del corpo sono state confermate: solo una contrattura per Lorenzo Insigne. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina però si capirà se l'indolenzimento è definitivamente sparito e se ne varrà la pena infilarlo nella lista dei convocati per il Sassuolo. Il Napoli però non vuole ricadute, considerando anche il calendario pieno con l'Europa League che torna giovedì e poi la trasferta di Bologna. Ed in prospettiva c'è anche la nazionale, dopo aver rinunciato già un mese fa, e stavolta Insigne non vorrebbe farne a meno, anche perchè tra i primi a chiamarlo dopo la gara c'è stato il Ct Roberto Mancini.