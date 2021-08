Cds - Insigne non s'è allenato, ma l'infiammazione non preoccupa: la situazione

Ieri Lorenzo Insigne non s'è allenato in campo per una infiammazione al ginocchio, ma - secondo il Corriere dello Sport - la situazione dà noia ma non alimenta più la preoccupazione ed il problema dovrebbe essere gestito. Così il capitano è rimasto a lavorare in disparte mentre Lozano e Zielinski si sono aggregati al gruppo e rappresentano le buone notizie per Luciano Spalletti. Insigne dovrebbe comunque essere al suo posto, a sinistra, nella formazione titolare che per ora presenta il solo dubbio tra Fabian Ruiz ed un Elmas più brillante dal punto di vista fisico.